Россиянам рассказали, какое отравление можно определить по волосам Малышева: по волосам можно определить отравление тяжелыми металлами

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По анализу волос можно определить отравление тяжелыми металлами, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, это серьезный анализ, который покажет уровень мышьяка, ртути и олова. Основное количество иных анализов, которые делаются по волосам, она назвала бесполезными.

А вот что имеет значение, так это определение солей тяжелых металлов, то есть отравлений ими. Это мышьяк, ртуть, олово. Это серьезное обследование волос. Все остальное — никто не знает зачем, — сказала врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух пояснила, что опасный яд мышьяк может содержаться в морской рыбе, картофеле, гребешках, креветках, крабах, раках и рисе. Специалист уточнила, что это опасное вещество также находится в листьях салата, яблоках, винограде, молоке и молочных продуктах. Неорганический мышьяк, уточнила она, поступает в продукты через почву и загрязненную воду. Безопасная доза для взрослого человека — не более 15 мкг в день.

Врач-дерматовенеролог Анна Захарова предупредила, что риск развития перхоти может повыситься на фоне сахарного диабета, иммунодефицита и дерматологических заболеваний. Она уточнила, что сильное шелушение кожи головы часто связано с экземой, псориазом и лишаем.