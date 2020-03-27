https://static.news.ru/photo/0cf58846-700f-11ea-8412-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Малоподвижный образ жизни в условиях самоизоляции из-за эпидемии коронавируса может снизить иммунитет и привести к целому ряду заболеваний. Поэтому важно не забывать про физические упражнения, напомнила доктор биологических наук Елена Фомина.

Она отметила, что у людей, которые ведут активный образ жизни, риск преждевременной смерти уменьшается примерно на 30%.

Снижение двигательной активности приводит к заболеваниям сердца, развитию диабета второго типа и онкологическим заболеваниям. Оно рассматривается врачами как четвёртый фактор риска в общей смертности населения, — цитирует Фомину РИА Новости.

Помимо этого, по её словам, малая подвижность приводит к атрофии мышц, проблемам с сердечно-сосудистой и дыхательной системами. Они в полной мере работают, когда человек активен. Если же две-три недели почти не двигаться, это становится слишком опасным для здоровья, предупредила Фомина.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты Роскачества посоветовали россиянам во время удалённой работы не употреблять фастфуд и алкогольные напитки, отдав предпочтение спортивным нагрузкам.