Эксперты Роскачества посоветовали россиянам во время удалённой работы не употреблять фастфуд и алкогольные напитки, отдав предпочтение спортивным нагрузкам.
Для того чтобы не набрать лишний вес и сохранить тонус, рекомендуется скорректировать питание, исключив из рациона бургеры, пиццу, чипсы, солёные орешки и картофель фри. Полезным будет запекать еду в духовке или готовить на пару, а также контролировать употребление жиров. Однако не стоит полностью от них отказываться, так как они помогают защитить организм. Полезные жиры содержатся в авокадо, рыбе, орехах, сливочном и растительном масле. Также пользу принесёт клетчатка, которой богаты злаки, овощи и фрукты.
По словам специалистов, нужно пить достаточное количество воды, которая
Кроме того, во время удалённой работы необходимо как можно
Ранее NEWS.ru писал, что в Роскачестве составили список безопасных образовательных порталов, которые подготовили бесплатные программы для тех, кто находится на самоизоляции из-за распространения коронавируса. В организации подчеркнули, что существуют не только добросовестные сайты, но и мошеннические, поэтому перед вводом персональных данных и оплаты курсов со скидкой необходимо убедиться в безопасности платформы.
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