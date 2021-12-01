Россиянам объяснили, в каком случае ВИЧ-положительный не заразит здорового

Если ВИЧ-положительный человек регулярно принимает препараты, то вирусная нагрузка в его организме снижается до такой степени, что он не заразит здорового даже при незащищённом сексе, рассказал NEWS.ru руководитель фонда «СПИД.ЦЕНТР» Сергей Абдурахманов. Он напомнил, что ВИЧ передаётся только половым путём, через нестерильные медицинские инструменты, а также от матери ребёнку, если первая не находится на лечении. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Половым путём, если не используется должным образом презерватив. Через нестерильные медицинские инструменты, надо отметить, что к ним не относятся ни маникюрные ножницы, ни что-либо ещё. Речь идёт, в первую очередь, о нестерильных шприцах. И третий путь — от матери ребёнку, если мать не находится на лечении. Никаким другим образом ВИЧ не передаётся. Ни в быту, ни через общую одежду, еду, поцелуи, объятия и так далее, — рассказал Абдурахманов.

Собеседник отметил, что передача ВИЧ во время переливания крови возможна теоретически, однако нужно понимать, что образцы для процедуры «миллион раз тестируют на все инфекции», и иногда недуг выявляют именно на этапе забора материала у граждан, прежде никогда не сдававших анализы на ВИЧ. Он подчеркнул, что случаев заражения через переливание крови не было примерно с начала 2000-х.

По его словам, около 60% ВИЧ-положительных россиян принимают антиретровирусные препараты. Абдурахманов подчеркнул, что терапия доступна в РФ бесплатно, однако в некоторых регионах её получить сложнее, чем в остальных. Он добавил, что около 30% россиян с ВИЧ просто не знают о своём недуге.

К сожалению, [60%] недостаточно. По-хорошему, покрытие должно быть 90–100%. Естественно, что далеко не все ВИЧ-положительные знают о своём статусе. Как ни странно, не знать о ВИЧ-статусе опаснее, чем знать. Человек, знающий о своём статусе, человек протестированный, знающий о всех рисках и принимающий терапию, может жить долго и счастливо. Именно поэтому мы говорим, что тестироваться нужно раз в год, как поход к стоматологу, — добавил Абдурахманов.

Он добавил, что около 30% россиян с ВИЧ просто не знают о своём недуге, а для победы над эпидемией в РФ необходим показатель хотя бы в 90% и чтобы минимум 90% заражённых принимали препараты.

По данным международной организации UNAIDS, в мире 37,7 миллиона человек инфицированы ВИЧ. В РФ эта цифра составляет более 1 млн. Ранее пресс-служба Росстата предоставила NEWS.ru сведения о заболеваемости населения ВИЧ по субъектам Российской Федерации за январь — сентябрь 2021 года. Кемеровская область стала абсолютным лидером по количеству заражённых — 130,7 человека на 100 тысяч населения. Эксперты связывают это с плохой профилактикой заболевания и криминальным прошлым этого региона. На втором месте Пермский край — там больны 96 жителей из 100 тысяч. На третьем расположилась Иркутская область, где заражены 87,3 человека на 100 тысяч. Красноярский край занял в этом списке четвёртое место. Там инфицированы ВИЧ 84,2 человека на 100 тысяч населения.