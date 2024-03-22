Малышева назвала самую полезную рыбу для здоровья Малышева: треска богата витаминами и селеном

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Треска является лучшей рыбой в мире, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. По ее словам, она богата витаминами и селеном.

Так, печень трески является «рекордсменом» по содержанию витамина D. В 100 граммах продукта — 25 его суточных норм, пояснил врач-иммунолог Андрей Продеус. Этот витамин, отметил он, является необходимым для иммунной системы.

Задача иммунной клетки — быть эффективной в отношении вирусов, бактерий и раковых клеток. Она должна быть зубастой для этого. А зубастой она будет, если у человека нормальный уровень витамина D, — пояснил врач.

Также печень трески богата витамином А, дефицит которого приводит к проблемам со зрением, и селеном. Как пояснил врач-офтальмолог Михаил Коновалов, селен является мощным оксидантом, который защищает сетчатку от вредного воздействия синего спектра света. При недостатке этого вещества может развиться макулярная дистрофия, то есть слепота, объяснил врач.

Печень трески богата витамином А, дефицит которого приводит к проблемам со зрением. Также в ней много селена. В своем тандеме они работают очень хорошо на нашей сетчатке, — говорит офтальмолог.

Треска — это морская рыба, поэтому она богата йодом, напомнил врач-кардиолог Герман Гандельман. Этот элемент необходим организму для производства гормонов щитовидной железы.

Терапевт-диетолог Елена Игнатикова ранее посоветовала минимум дважды в неделю есть рыбу, содержащую омега-3 жирные кислоты. Также она рекомендовала есть орехи и употреблять по одному яйцу в день. Это, по ее словам, поможет снизить уровень холестерина в крови. Помимо этого, необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов, сказала врач.