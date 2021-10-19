Россиянам объяснили, как правильно себя вести во время нерабочих дней

Идея вице-премьера России Татьяны Голиковой объявить нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с распространением COVID-19 может помочь, но главное — убедить граждан РФ вакцинироваться, рассказал NEWS.ru профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он также объяснил, как правильно себя вести во время «каникул», если их официально утвердят.

Я надеюсь, что непривитым от COVID-19 запретят посещать увеселительные заведения. Это было бы правильно. Люди, конечно, могут гулять, но должны помнить, что важнейшая противоэпидемическая мера — нарушение контактов между людьми, нельзя собираться, нельзя друг на друга дышать, в транспорте нужно пользоваться масками, соблюдать социальную дистанцию. Если граждане будут это соблюдать, то нерабочие дни помогут, потому что в свободные дни человек может сам регулировать своё общение с окружающими, — подчеркнул собеседник.

Врач-инфекционист Николай Малышев назвал в беседе с NEWS.ru «половинчатым решением» предложение вице-премьера Татьяны Голиковой по введению нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. По его словам, с эпидемиологической точки зрения следует объявлять более длительные выходные.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила попросить президента России Владимира Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно, эту инициативу поддержал премьер Михаил Мишустин.

16 октября Голикова заявила, что в России в последняя время фиксируются высокие показатели смертности, в том числе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди несовершеннолетних кратно возросла, у половины из них есть клинические проявления. Он добавил, что больницы испытывают большую нагрузку.