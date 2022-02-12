Названы симптомы, требующие немедленного визита к стоматологу

Профилактический осмотр у стоматолога рекомендуется проходить регулярно, раз в несколько месяцев, даже если зубы не болят. Однако на практике этому совету мало кто следует. О том, какие симптомы требуют немедленного визита к специалисту рассказал NEWS.ru врач-стоматолог Турал Гусейнов.

Речь идёт о неприятном запахе изо рта, кровоточивости и рецессии дёсен, щёлчках в суставах. Так, возникновение неприятного запаха может свидетельствовать о развитие кариеса или образовании зубного налёта. Последний в свою очередь может привести к гингивиту (кровоточивости и воспалению дёсен) и потере зуба.

Гингивит развивается из-за недостаточной гигиены полости рта. Мягкий зубной налёт постепенно минерализуется и превращается в зубной камень, который травмирует десну. Кроме того, заболевание может спровоцировать нависающий край неправильно установленной пломбы или ортопедической конструкцию. Запущенный гингивит может перейти в более серьёзное заболевание — пародонтит.

Рецессия десны (патологические изменения в ткани, которые постепенно и приводят к оголению корня зуба) может возникнуть вследствие неправильной чистки зубов, вредных привычек, неправильного прикуса и ряда других причин.

Чтобы избежать осложнений при пульпите, периодонтите и обострения хронических стоматологических заболеваний, я рекомендую посещать стоматолога раз в полгода с целью профилактического осмотра, — заключил специалист.

Ранее врач-гастроэнтеролог, терапевт Шота Каландия рассказал, какие болезни и факторы приводят к неприятному запаху изо рта. К их числу относятся стоматологические проблемы, вредные привычки, заболевания ЖКТ, а также попадание в ротовую полость анаэробных бактерий.