Россиян предостерегли от вакцинации в состоянии алкогольного опьянения
Алкогольное опьянение перед вакцинацией от коронавируса недопустимо, сообщил Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Об этом он сказал в интервью «Говорит Москва».
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Естественно, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, всё-таки два бокала вина — это не так мало, мы такого пациента вакцинировать не можем. Вы должны прийти на вакцинацию в состоянии нормального самочувствия, — подчеркнул специалист.
Он также предостерёг от иммунизации натощак. По словам эксперта, перед процедурой стоит поесть, чтобы организм не был ослаблен.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса помогает, несмотря на появление нового штамма «дельта».