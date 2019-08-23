Роспотребнадзор проводит масштабные мероприятия в Краснодарском крае, чтобы не допустить распространения тропических инфекций, переносимых комарами. К настоящему моменту проведены работы по истреблению комаров на 242 объектах площадью 1,7 тысяч га.
Как сообщает
Представители Роспотребнадзора заявляют, что случаев заболевания лихорадкой Зика на территории Краснодарского края пока не зарегистрировано, однако работы по профилактике продолжаются в полной мере.
Ранее, как передавал News.ru, академик РАН Виктор Малеев развеял опасения по поводу опасных комаров в Московcком регионе. По словам специалиста, комары — переносчики вирусов Зика, денге и чикунгуньи не могут выжить в местном климате.