https://static.news.ru/photo/8edd8f54-c5a9-11e9-9fb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роспотребнадзор проводит масштабные мероприятия в Краснодарском крае, чтобы не допустить распространения тропических инфекций, переносимых комарами. К настоящему моменту проведены работы по истреблению комаров на 242 объектах площадью 1,7 тысяч га.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с распространением насекомых, переносящих опасные тропические лихорадки на юге России. Сотрудники Ставропольского исследовательского противочумного института и Причерноморской противочумной станции проводят тщательный мониторинг численности и видового состава комаров.

Представители Роспотребнадзора заявляют, что случаев заболевания лихорадкой Зика на территории Краснодарского края пока не зарегистрировано, однако работы по профилактике продолжаются в полной мере.

Ранее, как передавал News.ru, академик РАН Виктор Малеев развеял опасения по поводу опасных комаров в Московcком регионе. По словам специалиста, комары — переносчики вирусов Зика, денге и чикунгуньи не могут выжить в местном климате.