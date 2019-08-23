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Переносящие опасные тропические лихорадки Зика, Чингунья и Денге не смогут выжить в климатических условиях московского региона.

Об этом рассказал агентству «Москва» доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Виктор Малеев. Эксперт признал, что в Москве и Подмосковье много комаров, однако среди них нет тропических. Малеев сказал, что существуют теоретические шансы подхватить малярию через комариный укус, однако таких случаев в России не больше ста в год.

Но вирус Зика или Денге, Чикунгунья — таких комаров-переносчиков у нас нет и выжить у нас они пока не могут, — заключил эксперт.

Ранее, как сообщал News.ru, эпидемиологи предупредили россиян об опасности тропических лихорадок. Комары-переносчики смертельных заболеваний распространились по всему югу России из-за глобального потепления климата. Ряд СМИ после этого написали об угрозе распространения опасных насекомых в центральной России.