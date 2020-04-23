Роспотребнадзор рассказал про эффективный антисептик

https://static.news.ru/photo/068fb014-8525-11ea-89cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса напомнили россиянам, что эффективный антисептик для рук должен иметь в своём составе не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.

Вторым показателем эффективности средства является его широкий спектр действия, сообщает Life.ru.

Эксперты отмечают, что в период распространения ОРВИ, гриппа или других респираторных заболеваний не очень поможет антисептик только с антибактериальным действием. Лучше отдать предпочтение кожному средству, способному уничтожать и бактерии, и вирусы.

Перед применением средства следует изучить инструкцию. Станет понятно, сколько времени нужно втирать антисептик в кожу и в каком количестве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продажи средств для уборки резко выросли с начала апреля в России. Средства для мытья полов стали брать на 98% больше, спрос на мыло увеличился на 50%, на влажные салфетки — на 51%. На 2703% выросла продажа антисептиков, приводит данные исследования компания Nielsen. Эксперты прогнозируют, что даже по окончании пандемии спрос на бытовую химию останется на высоком уровне.