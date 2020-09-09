Роспотребнадзор проверил воду на курортах и в бассейнах на коронавирус

https://static.news.ru/photo/d7d49548-f287-11ea-baa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор проверил морскую воду в прибрежных зонах, в бассейнах и аквапарках санаториев на наличие коронавирусной инфекции.

В ведомстве сообщили, что с июля ведётся мониторинг за циркуляцией возбудителя коронавирусной инфекции в морской воде прибрежной зоны, в воде бассейнов санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарков, в источниках централизованного питьевого водоснабжения, а также в смывах с поверхностей.

В рамках мониторинга было проведено 7217 исследований. Возбудитель COVID-19 в пробах не выявлен, — цитирует «Интерфакс» сообщение Роспотребнадзора.

Ранее специалисты центра «Вектор» провели исследование о жизнеспособности коронавируса в воде. Выяснилось, что 90% частиц COVID-19 погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9% — в течение 72 часов.

Вирус полностью погибает при кипячении воды. В хлорированной воде он теряет свою жизнеспособность. Также COVID-19 сохраняет жизнеспособность, но не размножается в дехлорированной воде и в морской воде. При этом время его инактивации зависит от температуры воды, писал NEWS.ru.