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Домашние консервы из грибов могут быть опасными для здоровья, заявили в Роспотребнадзоре по Московской области.

В таких продуктах при недостатке кислорода развиваются споры, выделяющие ботулотоксинат, передаёт « Москва 24 ». Это вещество является одним из самых опасных ядов и при поздней диагностике или отсутствии должного лечения приводит к смерти пациента.

Для заготовок рекомендуется солить грибы без герметизации или замораживать как сырые, так и варёные продукты.

Каждый год врачи Подмосковья фиксируют 10-15 случаев отравления грибами, так как люди не придерживаются правил обработки.

Ранее News.ru писал, что эпидемиологи предупредили жителей России об угрозе смертельных тропических болезней, переносчиками которых являются комары, распространившиеся вдоль всего черноморского побережья страны и в Крыму из-за глобального потепления климата.