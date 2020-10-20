Роспотребнадзор назвал главный фактор защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7505ad52-1321-11eb-a9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Соблюдение температурного режима является одним из косвенных факторов защиты от коронавируса. Переохлаждение может на время снизить защиту организма от инфекций, поэтому важно следить за тем, чтобы в помещениях было тепло в осенне-зимний период.

В этот период, рекомендует ведомство, важно уделять внимание исправности систем отопления, эффективности работы нагревательного оборудования. Иначе защитные силы организма ослабеют по отношению к респираторным инфекциям, включая COVID-19, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По существующим нормам, в игровых комнатах детсадов температура должна быть 21-23 градуса тепла, в спальнях — 19-20 градусов. В палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 градусов, в школьных классах — 18-24 градуса.

В интернатах, детдомах, социально-реабилитационных центрах — не ниже 20 градусов тепла, в комнатах домов престарелых , пансионатах, учреждений для инвалидов — 20-22 градуса выше нуля.

Роспотребнадзор рекомендует обращаться в территориальные органы ведомства, если гигиенические нормативы не соблюдаются. Специалисты проведут контрольные замеры воздуха и в случае подтверждения фактов нарушений примут меры административного воздействия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в социальных учреждениях Московской области, в том числе в школах, детских садах и больницах, подача тепла началась досрочно. Это произошло уже в 20-х числах сентября.