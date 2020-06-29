Реаниматолог назвал странности коронавируса

https://static.news.ru/photo/54bebb42-ba52-11ea-91da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 45 суток, рассказал о странностях COVID-19. По его словам, успех в борьбе с инфекцией только на 30% зависит от медиков, главным является настрой и желание жить у самого больного.

Лифинский считает коронавирус «хитрым противником», поскольку тот всё время мутирует и совершенствуется. Болезнь преподнесла коллективу его больницы много сюрпризов, отметил врач в интервью «Московскому комсомольцу».

Больной, в которого врачи верили, вдруг резко «ухудшался», а тяжёлый пациент, наоборот, подавал надежду, — рассказал Лифинский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями и проходящие в связи с этим курс химиотерапии, переносят коронавирус легче. По симптоматике их состояние схоже с состоянием при обычном ОРВИ, об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев.