Неконтролируемые клетки: почему рак возвращается

Онкологические заболевания являются причиной до 15% смертей людей в год. Чем более запущенная стадия, на которой обнаружен рак, тем выше вероятность неблагоприятного исхода лечения. Принято считать, что недавно образовавшиеся опухоли не представляют опасности и их можно удалить без последствий. На самом деле даже крошечное новообразование несёт в себе угрозу и может напомнить о себе через много лет. Врачи рассказали NEWS.ru о коварной борьбе с раком, в которой они часто выходят победителями.

Даже если рак диагностировали на ранней стадии и удалили опухоль, возникает риск того, что болезнь вернётся вновь. Главная причина — отдалённые микрометастазы, которые определяют риск дальнейшего рецидива, сообщил в беседе с NEWS.ru директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Алексей Масчан. Они возникают практически при любом раке, отмечает он.

Метастаз — это процесс, когда от основной опухоли отрываются отдельные клетки или кусочки и вместе с кровотоком или лимфотоком они переносятся в другие органы. Там они образуют новые очаги. Даже одна-единственная опухолевая клетка, которая живёт где-то вне основного поражения, может стать источником рецидива через много лет. Алексей Масчан директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва

Сергей Булкин/NEWS.ru

Раковые клетки, которые передвигаются по организму, весьма жизнеспособны, они «могут создавать себе комфортные условия для проживания в других органах», сообщил Масчан. Например, клетки начинают растить вокруг себя новые сосуды, которые потом их будут снабжать кровью.

В ряде случаев кусочки опухоли, напротив, оказываются «слабыми игроками» и, не найдя комфортного места обитания, погибают. Чем более серьёзная стадия заболевания, тем больше раковых клеток курсирует по организму. Поэтому при опухолях первой и второй стадии выше шанс их полностью уничтожить химиотерапией или другими методами.

Те опухоли, которые выявлены на ранних стадиях, рецидивируют существенно реже, чем опухоли, которые выявлены уже на этапе генерализации, — сообщает Масчан.

Несколько видов опухолей не метастазируют в принципе. Поэтому их обладателям, скорее всего, не стоит ожидать рецидива заболевания в другом органе. Хотя болезнь может после операции возродиться на том же самом участке, сообщает врач-онколог Александр Братик.

К таким «щадящим» формам рака, например, относится базалиома — опухоль из базального слоя эпителия кожи. Он не агрессивен в отношении метастазирования. Также рак щитовидной железы относится к «долго метастазирующим опухолям», отметил Братик. Последствия могут проявиться даже через 25 лет.

Лейкоз же, напротив, является одним из самых метастазирующих видов рака. При нём в организме накапливается большое количество раковых клеток, которые не отвечают ни за одну функцию, а только медленно отравляют организм. Лейкемия обычно поражает людей в пожилом возрасте или детей до четырёх лет.

Также некоторые опухоли имеют «любимые» органы метастазирования. Например, рак простаты часто разрастается в костную ткань, опухоль желудка — в яичники (у женщин), меланома — в головной мозг. Объясняют такую специфичность тем, что раковые клетки выбирают ткани, наиболее схожие по биохимическим показателям с первоначальным органом, в котором растёт опухоль.

Сергей Булкин/NEWS.ru

До 90% всех опухолей всё-таки опасны для человека, потому что метастазируют. Но современные методы лечения позволяют вовремя обезвредить «врага», сообщает Братик. Полностью ликвидировать раковые клетки возможно при комплексном подходе. Химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия, лучевая терапия помогают бороться со злокачественным новообразованием.

Чтобы снизить вероятность метастазирования опухоли, важно не отказываться после операции от профилактической адъювантной терапии, сообщил в беседе NEWS.ru руководитель отдела биологии опухолевого роста лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Евгений Имянитов. Она снижает вероятность повторения заболевания, считает специалист.

Также, по мнению эксперта, необходимо выбирать «квалифицированную онкологическую помощь», то есть квалифицированного врача и нужное медучреждение для лечения. Кроме того, нельзя пренебрегать всеми режимами наблюдения, которые советует лечащий врач. Регулярные профилактические осмотры помогут вовремя обнаружить новую опухоль, если она появится.