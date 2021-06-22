Пульмонолог рассказал, кому нужно прививаться в первую очередь

Вакцинация — метод профилактики многих заболеваний, в том числе и коронавируса. В первую очередь необходимо прививаться от COVID людям с хроническими заболеваниями, поскольку они находятся в группе риска. Об этом телеканалу «360» рассказал пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков.

Речь идёт о тех, кто страдает различными бронхо-лёгочными заболеваниями, астмой, а также курильщиках, поскольку коронавирус наносит удар по лёгким и приводит к дыхательной недостаточности. Кроме того, в особую группу риска входят пожилые граждане, страдающие сахарным диабетом и имеющие лишний вес.

Вот эта тройная совокупность — это самая тяжелая категория болеющих. Им нужно идти прививаться в первую очередь. Защититься. Чтобы ни в коем случае не допустить заражения, — подчеркнул врач.

Он отметил, что в течение недели после вакцинации возможен гриппоподобный синдром. Это нормально. Если же после прививки появляется аллергия — отёк губ, шеи, сыпь по всему телу — следует немедленно обратиться к врачу. Ненормальным также является резкое падение давления.

Пульмонолог добавил, что вакцина не гарантирует на 100% защиту от заражения, но она сокращает этот риск, а также предотвращает перетекание заболевания в тяжёлую форму, если человек всё-таки заразился.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что низкие темпы вакцинации от коронавируса могут привести к его кардинальным мутациям. В итоге все имеющиеся в распоряжении человечества вакцины станут неэффективными.