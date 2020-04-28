Пульмонолог подтвердил эффективность гелиевой смеси против COVID-19

Гелиево-кислородные ингаляции, которые сейчас рассматривают как один из методов лечения коронавируса, в России уже достаточно хорошо изучены. По словам профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета Сергея Бабака, этот метод длительное время исследовали и успешно применяли для лечения лёгочных заболеваний.
Этот метод не нов. Его апробировали в течение десяти лет, и он давал хорошие результаты при лечении обструктивных заболеваний, — сообщил «Ридусу» Бабак.
Как писал NEWS.ru, эффективность лечения заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, подогретыми гелий-кислородными газовыми смесями в настоящее время изучают специалисты Минздрава. В частности, исследуется эффективность подогреваемой кислородно-гелиевой смеси гелиокс (70% гелий, 30% кислород) в комплексной интенсивной терапии больных на начальных стадиях острого респираторного дистресс-синдрома. Ранее об эффективности ингаляций нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев. По его словам, гелий помогает доставлять кислород до альвеол, также его наличие позволяет без негативных последствий для организма нагревать смесь до температуры 100 градусов, при которой гибнут вирусы.