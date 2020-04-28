Пульмонолог подтвердил эффективность гелиевой смеси против COVID-19

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Пациент с диагностированным коронавирусом не может находиться дома и подлежит обязательной госпитализации, если он проживает с людьми из групп риска и не только. Об этом сообщается в обновлённых рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению инфекции.

Уточняется, что люди из групп риска — это граждане старше 65 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Пациент должен быть госпитализирован при невозможности отселения указанных групп граждан....