Пульмонолог описал последствия от заболевания коронавирусом в лёгкой форме

https://static.news.ru/photo/78e379aa-8748-11ea-8652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко заявил, что не надо опасаться серьёзных последствий людям, которые переболели коронавирусом в лёгкой форме.

У 80 процентов заболевших — лёгкая форма. Как правило, осложнений после этого не бывает, — заявил врач в интервью URA.RU.

По словам Лещенко, у вылечившегося от инфекции человека вырабатывается иммунитет к коронавирусу. Что касается различных противовирусных препаратов, то их действенность, по словам пульмонолога, в большинстве своём не доказана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил о необычном течении пневмонии у людей, которые заразились коронавирусом. По его словам, атипичная пневмония нынешнего вида отличается от внебольничной пневмонии, с которой медицина имела дело прежде.