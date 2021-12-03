Псковский губернатор: медицина может не выдержать удара «омикрон»-штамма

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал готовиться к негативному сценарию развития ситуации с «омикрон»-штаммом коронавируса из-за его быстрого распространения. Глава региона считает, что медицина может не выдержать такого удара. Об этом он заявил в своём Instagram-аккаунте.

Чиновник отметил, что в ЮАР, где новый штамм получил наибольшее распространение, 10% пациентов ковидных госпиталей — это дети до двух лет. Он подчеркнул, что такой высокой доли заражённых несовершеннолетних в мире ещё не было.

Учитывая скорость распространения этого штамма, уже сейчас нужно готовиться к возможному негативному сценарию развития событий, — сказал Ведерников.

В связи с этим губернатор Псковской области обратился к гражданам с призывом соблюдать все противоэпидемические меры, в частности, использовать средства индивидуальной защиты, а также наращивать темпы вакцинации. Особое внимание он попросил уделить прививанию беременных и кормящих женщин.

Ранее врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал, что при заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» пациенты испытывают головные боли и сильную усталость. Кроме того, медики делают акцент на таком настораживающем симптоме, как пониженная температура. Этот признак может свидетельствовать о повреждении сосудов головного мозга.