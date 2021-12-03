Нейрофизиолог рассказал о самом пугающем симптоме штамма «омикрон»

↵При заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» пациенты испытывают головные боли и сильную усталость. Кроме того, медики делают акцент на таком настораживающем симптоме, как пониженная температура. Этот признак может свидетельствовать о повреждении сосудов головного мозга, заявил ОСН врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

По его словам, пониженная температура может быть связана также с поражением гипоталамуса, гормональными нарушениями.

Это опасно тем, что снижаются эффективные механизмы терморегуляции. Может усиливаться свёртываемость крови, что чревато тромбозами, — пояснил специалист.

Он добавил, что изменение вкусов, запахов нарушения слуха и цветовосприятия на фоне пониженной температуры, а также вестибулярные нарушения, свидетельствуют о проблемах с центральной нервной системой. Все эти симптомы взаимосвязаны и говорят о неспецифических сосудистых поражениях головного мозга.

Эксперт отметил, что понижение температуры фиксировалось медиками у пациентов, заразившихся другими штаммами коронавируса. Однако обычно в начале болезни она всё же была высокой, а затем снижалась.

При пониженной температуре, по словам специалиста, до приезда врачей можно принять аскорбинку или выпить кофе, но при этом нужно следить за давлением.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн предположил, что «омикрон» может привести к окончанию пандемии. По его словам, новый штамм вызывает более лёгкое течение болезни и от него пока никто не умер. При этом благодаря высокой заразности он может вытеснить штамм «дельта».