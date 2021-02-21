Психологи рассказали, как уберечь детей от суицида

https://static.news.ru/photo/826e73fe-7463-11eb-8176-96000091f725_660.jpg Кадр из аниме «Тетрадь смерти» Фото: kinopoisk.ru

За последнее время по России прокатилась череда детских и подростковых суицидов. Полиция и родители предполагают, что виной всему «романтизирующие смерть» японские аниме. Тем не менее психологи уверяют, что это не совсем так. Они рассказали, как уберечь детей от мыслей о суициде.

По словам специалистов, мотивы смерти в культуре и искусстве могут стать «триггером», провоцирующим подростков на совершение самоубийства, однако они не являются основной причиной. Как правило, проблема лежит гораздо глубже, нежели многим хочется думать.

Мультфильмы, в которых говорится о смерти, как о чём-то хорошем, не призывают убить себя. Если так происходит, значит, ребёнку изначально было психологически некомфортно в той среде, в которой он проживает, — рассказала клинический психолог Инна Попова.

Детский суицидолог Лариса Кириленко поддержала эту точку зрения. По её словам, влиянию таких аниме особенно подвержены дети с проблемами в семье или в школе, так как подростки начинают ассоциировать себя с главными персонажами мультфильмов. По её словам, в юном возрасте нет чёткого представления о смерти как о необратимом явлении. Родители стараются оградить своих чад от этого, из-за чего у ребят и не возникает чёткого понимания.

По моему опыту, таким детям достаточно несколько консультаций или общения с психологом, чтобы пресечь подобные мысли. Иногда достаточно просто поговорить самим, ведь дети боятся быть непонятыми, — уточнила специалист.

Кириленко добавила, что за происходящее с детьми ответственны их родители. Она советует выстраивать общение так, чтобы подросток мог довериться родным и, главное, не быть осуждённым за свои откровения. Увы, нередко бывает так, что ребёнок открывается, а в ответ слышит лишь упрёки или же насмешки над своими проблемами. Стоит помнить, что у каждого разное психологическое восприятие и то, что кажется взрослому ерундой, для ребёнка может иметь огромное значение.

Ненавязчиво узнавать о его увлечениях, друзьях и желаниях. То есть сделать так, чтобы у ребёнка было желание самому рассказать, если есть проблемы, — добавила Попова. Её слова приводит «Газета.Ru».

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