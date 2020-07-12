Психолог рассказал о возрождённой в пандемию ценности общения

https://static.news.ru/photo/9b7758a0-c416-11ea-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа и введённого на её фоне режима самоизоляции среди людей начала возрождаться ценность настоящего человеческого общения. Об этом в разговоре с журналистами рассказал специалист Кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников.

Эксперт отметил, что в период изоляции многие устали друг от друга. Вследствие этого в обществе стало больше цениться личное пространство и возможность побыть в одиночестве. То есть, как подчеркнул Солодовников, время, когда можно почитать книгу или написать стихи.

По словам психолога, в течение апреля и мая в Кризисный центр поступало много обращений по поводу разводов и трудностей в семейной жизни. Сейчас их значительно меньше, заметил специалист.

Личное пространство находят благодаря общению. Говоришь жене, чтобы час тебя не трогала, и она не трогает. В этом случае важную роль играет умение договариваться и идти на компромиссы, — цитирует Солодовникова «Российская газета».

Трудно сказать, добавил психолог, сколько времени ещё люди будут ценить личное пространство друг друга. Всё зависит от характера того или иного человека. Например, для интровертов эта ценность будет сохраняться ещё очень долгое время.

Как ранее передавал NEWS.ru, многие сотрудники ощутили дискомфорт после того, как им пришлось выйти из режима самоизоляции, введённого во время пандемии COVID-19, в офис. Клинический психолог Варвара Зародина рассказала, как перестроиться с удалённой работы и какие плюсы можно найти в возвращении к привычному формату работы.