Психолог рассказала, как защититься от «энергетических вампиров»

https://static.news.ru/photo/bf0af590-02ed-11eb-8954-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack, via imago-images.de/Global Look Press

Психолог Наталья Эль в разговоре с журналистами рассказала о таком феномене, как «энергетические вампиры». Это люди, которые «пьют» энергию других людей, при этом могут даже не осознавать, что делают это.

По словам психолога, «подзаряжаться» за счёт человека могут как близкие, так и абсолютно чужие люди. Например, пожилые часто устраивают скандалы в общественных местах. Вовлекая в конфликт окружающих, они пополняют свой энергетический фон.

Эль объяснила, что корни «вампиризма» стоит искать в детстве. Многие дети чувствую вокруг себя отстранённость, равнодушие и холод. Впоследствии они начинают мстить, сознательно совершая дурные поступки и привлекая к себе внимание. И это при том, что маленькие «вампиры» осознают грядущее наказание.

Взрослые люди, склонные к «вампиризму», как правило, в общении очень эмоциональны и восприимчивы. Они часто находятся в поиске человека, на которого можно перекинуть свой негатив. При контакте с ними нужно помнить о нескольких правилах поведения.

Не смотреть в глаза. Он что-то говорит, а вы старайтесь думать о хорошем. Можно выстроить психологическую защиту, представлять себя в зеркальном коконе, за кирпичной стеной. Больше нет никаких методов. Восстановиться после такого контакта помогает природа, прогулки в парке, травяной чай, — цитирует психолога радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, простые игры на смартфоне могут быть обычным способом «убить время» и расслабиться. Однако этот вид досуга может также «подчинить» себе игрока. Об этом в разговоре с журналистами рассказала психиатр, кандидат медицинских наук и специалист в области игровых зависимостей Наталья Шемчук.