Психолог объяснила, как уберечь детскую психику при разводе родителей Психолог Маденко: не заставляйте детей выбирать между родителями

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Родители не должны принуждать детей выбирать чью-либо сторону при разводе, пояснила NEWS.ru психолог Екатерина Маденко. По ее словам, они должны чувствовать поддержку и отца, и матери. Тем не менее, отмечает она, каждый случай развода уникален и требует индивидуального подхода к детям.

Не заставляйте детей выбирать между родителями. Дайте им свободу выбора и поддержку обоих родителей. Важно помнить, что каждый случай развода уникален и требует индивидуального подхода к детям, — говорит Маденко.

Специалист также отмечает, что родителям стоит избегать выяснения отношений на глазах у своих чад. Это может вызвать у них беспокойство и тревожность. Не стоит перекладывать ответственность на своих отпрысков, поскольку это может вызвать у них чувство вины, считает Маденко.

Не скрывайте факты о разводе. Дети должны знать правду, но в форме, доступной их возрасту. Главное — это обеспечить им безопасность, заботу и понимание в этот непростой период и поддерживать их в эмоциональных и психологических нуждах, — заключает эксперт.

Ранее психолог объяснила, что родителям стоит говорить детям о разводе честно и открыто. Взрослые должны объяснить, что их отпрыски не виноваты, решение принимают только отец и мать. Эксперт также призвала отвечать на вопросы детей искренне, но нужно учесть их возраст и уровень понимания.