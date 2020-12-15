Психолог рассказал об основной причине женского алкоголизма

https://static.news.ru/photo/cb373c6e-3f5d-11eb-8780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной причиной женского алкоголизма, как правило, становятся внутренние психологические проблемы. При этом спиртное их только обостряет, отметил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

У женщин зачастую причина алкогольной зависимости — это неразрешённые проблемы, конфликты. Когда у девочки много травматического опыта и она пьёт не ради удовольствия, в компании. А она именно напивается. Это, как правило, попытка заглушить душевную или физическую боль. В этом случае вылечить под силу как психологам, так и психиатрам-наркологам. Но в любом случае нужна психологическая работа. У человека это зачастую используется как антидепрессант, хотя с депрессией алкоголь не помогает, она становится только сильнее и глубже. Очень сильно повышается уровень тревожности, особенно в следующие дни, — отметил психолог.

Алкоголизм можно лечить только при большом желании человека — намерения родных и близких, как и врачей, недостаточно, полагает психолог. Заметить зарождение зависимости можно по критерию — когда привычка пить начинает довлеть над человеком. Например, если он не может от этого удержаться в течение дня, выпивает несколько раз в неделю или до невменяемого состояния.

По словам психолога, лидерство отдельных регионов по числу женщин, выпивающих больше нормы, может быть связано с комплексом факторов. Например, с отсутствием развлечений и погодными условиями. Кроме того, вероятны влияние местных традиций и высокая скорость формирования зависимости у представителей некоторых северных народов.

Ранее NEWS.ru писал о регионах России с самыми пьющими женщинами. Наибольшая доля представительниц слабого пола, потребляющих алкоголь более установленной нормы (свыше 84 граммов в неделю в пересчёте на этанол), отмечается в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Архангельской области.