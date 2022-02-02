Психолог дал советы россиянам, как контролировать свои чувства и эмоции

Некоторые люди испытывают проблемы с выражением своих эмоций и чувств, причиной может быть детская психотравма или особенности воспитания, рассказал психолог Денис Хакимов. Он также добавил, что на это могут повлиять и ситуативные факторы: например, финансовые трудности или проблемы со здоровьем, пишет «Москва 24».

Причины тому разнообразны: некоторые кроются в травмах, идущих из детства, также играют роль принятые с воспитанием установки, мешающие в повседневной и профессиональной деятельности, — пояснил Хакимов.

Он отметил, что научиться контролировать и выражать свои эмоции и чувства можно при помощи различных методик: например, идентификации. Суть процедуры заключается в том, что человек должен записывать свои эмоции и ситуации, которые стали их причиной. Чтобы предотвратить эмоциональный всплеск, Хакимов посоветовал переключить внимание с собеседника на что-нибудь другое.

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