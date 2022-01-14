Названы шесть главных признаков психологической усталости женщины

Семейный психолог Екатерина Есичева перечислила шесть главных признаков, которые свидетельствуют о психологической усталости женщины. Также эксперт назвала способы, как помочь в такой ситуации близкому человеку, сообщает Пятый канал.

Психологически уставшую женщину уже ничего не радует с самого утра, с момента, когда она просыпается. Её раздражает любое время года — жаркое лето, первый снег, наступившая осень. Вместо бодрости и лёгкости женщина ощущает себя утром так, словно отработала ночную смену с тяжёлым физическим трудом.

Такая женщина не может долго уснуть, будет гонять в голове мысли. Либо уснёт, но сон будет прерываться, хотя ей никто не мешает. Такая женщина ничего не хочет. Если её спросить: «Что тебя будет радовать?», она не сможет ответить на этот вопрос, — пояснила специалист.

Ещё один признак психологической усталости — чрезмерная и беспричинная плаксивость. Так как женщина не в силах транслировать миру свою позицию и эмоции, этот способ снятия эмоционального выгорания для неё остаётся единственно возможным. О том, чтобы ставить цели и стремиться к максимальному комфорту, в данном случае нет и речи.

Утомляемость нередко проявляется в виде физиологических расстройств.

Может быть нарушение аппетита, приступы тошноты, головокружения. Такая женщина очень часто жалуется и просит помощи, но почему-то её не слышат, — отметила психолог.

Психологически уставшая женщина на подсознательном уровне ограничивает контакты с внешним миром, замыкается в себе. И главное в этой ситуации — ограничить её от обязательств, проявить заботу, внимание и достучаться до неё.

Ранее психолог Анастасия Волошина пояснила, что профессиональное выгорание связано с чувством истощения, невозможностью сделать дела эффективно. Она подчеркнула, что депрессия отличается тем, что при таком состоянии у человек есть силы для работы, но он ничего не хочет делать.