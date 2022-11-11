Психиатр раскрыла пользу сильного стресса для здоровья Психиатр Николаева: сильный стресс полезен — активирует защитные механизмы организма

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Сильные стрессы могут быть полезными для здоровья человека — они активируют защитные механизмы, развивают сопротивляемость в трудных ситуациях, позволяя принимать взвешенные решения и не поддаваться панике, рассказала NEWS.ru врач-психиатр Елена Николаева. По ее словам, на ЦНС негативно влияют, скорее, вредные привычки и недосыпание.

Длительная неспособность нормально переносить сильный стресс, тяжелые жизненные ситуации чревата психическими расстройствами — от мании преследования, до шизофрении. Часто стрессы провоцируют соматизацию тревоги и депрессии — появляются разные симптомы заболеваний внутренних органов, что не всегда говорит об их наличии. Люди начинают обращаться к различным врачам, но улучшения так и не наступает, так как проблема в психике, — добавила Николаева.

Психиатр Андрей Шмилович ранее рассказал, что обезопасить себя от неквалифицированного специалиста в области психологии и психотерапии сразу же часто невозможно — его некомпетентность обычно выявляется уже на сеансе. По его словам, дилетант может использовать практики, в которых будет прослеживаться нечто непрофессиональное. Врач также добавил, что такие специалисты могут становиться «советчиками» и напрямую вмешиваться в личное пространство пациента, говоря ему, что делать в тех или иных ситуациях.