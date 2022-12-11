Психиатр объяснила, как пережить поражение любимой футбольной команды Психиатр Николаева: фанатов проигравшей футбольной команды нельзя пытаться убедить в несущественности поражения

Чтобы поддержать близкого человека после поражения любимой спортивной команды, ему необходимо посочувствовать, а не пытаться успокоить его фразами о пустячности проигрыша, посоветовала в беседе с NEWS.ru психиатр Елена Николаева. Она также напомнила о «правиле одной ночи», согласно которому человек придет в себя на следующий день.

Посторонним в эти моменты, если знают, что общаются с фанатом, именно фанатом, а не поклонником, лучше посочувствовать, но ни в коем случае не говорить: «Да ерунда, подумаешь» или «Так им и надо, нечего в защите ворон считать», — подчеркнула Николаева.

Кроме того, она дала несколько советов непосредственно болельщикам. Согласно рекомендациям медика, фанатам стоит задаться вопросом, за кого именно они болеют. Так, можно успокоить себя мыслью о том, что клубы существуют на протяжении долгого времени и у них еще будет шанс одержать победу, а если дело в конкретном игроке, то следует подумать о его прочих достижениях.

Если переживаете именно за сборную, клуб, то в поражении действительно нет ничего страшного, так как клубы существуют десятки лет, а крупные турниры проходят каждый год. Если за игрока — здесь сложнее. Спортивный век ограничивается годами так 40, в крайнем случае — 45. Если сильно переживаете за отсутствие какого-то трофея у игроков — не забывайте про их прошлые успехи, про их репутацию, про фишки, уникальные способности, про их заслуги вне арены, — указала психиатр.

В июле болельщики турецкого «Фенербахче» перепутали клубы и после игры во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов против киевского «Динамо» в одной из социальных сетей оставили под постом московского «Динамо» множество изображений с российским флагом. До этого они начали скандировать провокационную кричалку после того, как игрок киевлян Виталий Буяльский открыл счет на 57-й минуте и начал праздновать гол перед фанатами стамбульской команды.