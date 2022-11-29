Психиатр объяснила, как перестать бояться врачей Психиатр Николаева посоветовала не бояться говорить врачам всю правду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ятрофобия, или боязнь врачей, преследует около 5% населения Земли, заявила в беседе с NEWS.ru психиатр Елена Николаева. По ее словам, данная проблема формируется в детстве после неприятных процедур и специфического вида некоторых медиков: маска, перчатки, лобный рефлектор лора (зеркало на лбу) и так далее. Эксперт добавила, что побороть страх перед походом в больницу можно, если перестать стесняться говорить правду в ожидании неприятных новостей о своем здоровье.

Ятрофобия часто преследует нас с детства: пришли к лору — увидели странного человека в маске и с зеркалом на лбу, который куда-то лезет в горло какой-то плоской железной штукой. Или прошли болезненные процедуры. С возрастом это проходит, но человек начинает бояться говорить правду врачу о своих симптомах, боясь услышать неприятные новости о своем здоровье. Тут клин клином вышибают. Будьте таким же циником, как многие врачи, — вывалите всю правду. Поверьте, медикам в хорошем смысле плевать, смущаетесь вы или нет. Его задача — поставить верный диагноз и помочь вам, — отметила Николаева.

Психиатр подчеркнула, что «в молчанку» с врачом играть не стоит, так как это не допрос и в лицо пациенту никто смеяться не начнет, услышав рассказ о «неудобном» симптоме или привычке.

Ранее психотерапевт Мариам Красикова рассказала, что справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник. По ее словам, для борьбы с тревогой можно расписывать пошаговую последовательность действий, которые в данный момент можно совершить. Также для успокоения врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться и просто пролистывая их.