Психиатр назвал главные признаки клинической депрессии

Психиатр Александр Федорович в беседе с NEWS.ru назвал главные признаки клинической депрессии. Медик подчеркнул, что основными симптомами являются уход человека от всех социальных контактов и потеря «энергетического потенциала». Кроме того, заметно «снижение фона настроения».

Человек становится вялым, малопродуктивным, у него мысли не сконцентрированы, трудно собраться, чем-то заняться. Он тяготеет к каким-то горизонтальным позам: полежать, от всего откреститься, меняется аппетит, он пропадает, человек перестаёт есть, становится вялым, сонливым, дольше спит. Что самое главное, человек очень активно десоциализируется — уходит от всех социальных контактов. Если ещё глубже — у него страдает самооценка, он совершенно негативистичен в оценке будущего, в самоощущениях. Проседает тема никчёмности бытия. Вот это уже клинические формы, — отметил Федорович.

Он также назвал грядущую осень «самой замечательной порой», так как люди встречают сезон с массой позитивных событий, «навалом витаминов» и «огромным количеством солнца» после лета. Психиатр добавил, что никаких предпосылок для хандры нет, кроме одной — «нужно чем-то заниматься». По его словам, никакой так называемой осенней депрессии не бывает.

Он отметил, что если каникулы продлить до 1 октября или 1 декабря, то заговорят о «декабрьской депрессии», а не о сентябрьской.

Ранее заведующая клинико-диагностической лабораторией НАКФФ Вера Баринова заявила, что россиянам следует заранее подготовить свой организм к осени, чтобы впоследствии не жаловаться на проблемы со здоровьем. Медик рекомендует сдать анализы, которые отражают общее состояние организма. Так, общий анализ крови с подсчётом лейкоформулы и определением СОЭ может показать наличие воспалительного процесса, аллергических реакций, анемии и даже предположить наличие онкологии.