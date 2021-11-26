Против вейпа: сенатор предложил бороться с потреблением электронных сигарет

Потребление вейпов среди молодёжи за последние годы выосло почти в два раза. необходимо совершенствовать законодательство в данной сфере. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров.

Он напомнил, в частности, что антитабачный закон действует в России уже восемь лет. Согласно документу, запрещается курение в общественных местах,

После принятия закона появился позитивный тренд на снижение распространённости курения среди населения России. Эти положительные результаты фиксирует Всемирная организация здравоохранения, — заявил сенатор.

Архаров подчеркнул, что курение опасно для жизни и является, по статистике, причиной 15% всех смертей в мире.

Сигареты убивают больше людей, чем автомобили, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени вместе взятые", — отметил он. Результатом неснижаемого интереса к табаку становится растущее число пациентов с лёгочными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, — сообщил врач.

При этом он выразил сожаление, что курение продолжает оставаться популярным занятием среди молодёжи. Новой серьёзной опасностью Архаров назвал вейпы, рост потребления которых у молодых вырос почти в два раза.

Государственной власти необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым. Одновременно с этими мерами необходимо развивать интерес подростков к здоровому образу жизни и спорту, — считает сенатор.

Он также отметил, что отношение ребёнка к своему здоровью закладывается в семье и призвал родителей вести здоровый образ жизни.

Ранее певица Глюкоза предложила организовать в школах места для курения. поскольку детям негде курить. Она заявила. что с пониманием относится к неудобству, с которым столкнулась её дочь после того, как её отчислили из школы за курение.