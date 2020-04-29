Профессор: COVID-19 ещё ни разу не передавался от ребёнка ко взрослому

https://static.news.ru/photo/66e7b6b2-8ad1-11ea-89b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На данный момент не было зафиксировано ни одного случая, когда взрослый человек заразился бы коронавирусной инфекцией нового типа от ребёнка, сообщил профессор Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья Рассел Вайнер.

По словам эксперта, подобных случаев на сегодняшний день не зафиксировано, однако быть абсолютно уверенным, что ребёнок не способен заразить взрослого коронавирусом, нельзя. Всё дело в недостаточности имеющейся информации по этому поводу.

Высказывание Вайнера подтверждают результаты совместного исследования специалистов ВОЗ и китайских врачей. По итогам проведённой работы эксперты отметили, что в возрастной группе до 18 лет процент инфицированных относительно мал (2,4% от общего числа случаев). К тому же, у большинства детей болезнь проходит без симптомов или в лёгкой форме.

Согласно опросам совместной миссии специалистов Китая и ВОЗ, не было установлено эпизодов, когда передача вируса происходила от ребёнка к взрослому, — цитирует фрагмент доклада Daily Mail.

Как ранее писал NEWS.ru, европейские врачи столкнулись со странным воспалительным синдромом. Он стал проявляться у детей на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что это системное заболевание, которое может привести к тяжёлому состоянию, вплоть до реанимации.