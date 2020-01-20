https://static.news.ru/photo/5af8d50c-390a-11ea-9335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун в беседе с NEWS.ru заявил, что ожидаемая продолжительность жизни москвичей через 10 лет составит 80 лет. Это соответствует показателям Любляны и Лиссабона. Глава департамента отметил, что в ближайшие десятилетия российская столица может стать одним из городов — мировых лидеров по продолжительности жизни людей.

Этот показатель — ожидаемая продолжительность жизни — является в общем-то основным, самым главным, который демонстрирует не только успехи здравоохранения, но и как устроен город и как он живёт. Для его увеличения правительство Москвы и всё наше медицинское сообщество очень многое делает, — пояснил Алексей Хрипун. Алексей Хрипун Руководитель Департамента здравоохранения города Руководитель Департамента здравоохранения города

По словам столичного чиновника, в Москве снижается младенческая смертность и растёт рождаемость. Кроме того, развиваются различные проекты по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сейчас ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляет 78 лет, сообщил Алексей Хрипун. За последние 10 лет она увеличилась на пять лет.

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