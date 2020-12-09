Продажи антибиотиков в России в ноябре выросли в 10 раз

https://static.news.ru/photo/84cf9d86-3aab-11eb-83f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осенью 2020 года подскочили продажи антибиотиков в российских аптеках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные исследования агрегатора аптек.

Так, в целом за сентябрь-ноябрь текущего года продажи антибиотиков выросли в восемь раз, всего было приобретено 34,7 тысяч упаковок антибактериальных препаратов против 4,2 тысяч осенью 2019 года.

Наибольшее увеличение наблюдалось в октябре — прирост составил 970% — и ноябре — прирост 940%. В сентябре также отмечался прирост продаж, но он был не таким значительным — 136%, — пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

Больше всего продаж пришлось на такие антибиотики как цефтриаксон (42,4% продаж), азитромицин (15%), левофлоксацин (5,8%), цефазолин (5,5%), цефотаксим (5,3%), сумамед (3,3%) и амоксиклав (3,2%).

При этом продажи отдельных препаратов, например, цефтриаксона и цефотаксима, выросли более чем в 60 раз в годовом выражении.

В среднем по стране аптеки наименее обеспечены цефотаксимом, цефтриаксоном и цефазолином и наиболее обеспечены амоксиклавом, — утверждают авторы исследования.

Специалисты напоминают, что антибактериальные препараты (антибиотики) продаются только по назначению врача, при заболевании коронавирусом из выписывают тем пациентам, у которых развивается бактериальная инфекция. Антибиотики не способны бороться с вирусом в организме, а их приём без назначения врача для лечения или профилактики может привести к ослаблению иммунной системы, а также выработать устойчивость бактерий организма к антибиотикам, что может осложнить лечение тяжёлых заболеваний в дальнейшем.

Ранее NEWS.ru писал, что в России развернули дополнительные производственные мощности для выпуска антибиотиков. Минздрав согласовал выпуск антибиотиков на 17 площадках, дефицит лекарств на сегодня ликвидируется, заявлял глава ведомства Михаил Мурашко.