В России развернули дополнительные мощности для выпуска антибиотиков

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Министерство промышленности и торговли дополнительно развернуло производственные мощности для выпуска антибиотиков. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Калининград.

По словам главы ведомства, Минздрав согласовал выпуск антибиотиков на 17 площадках, дефицит лекарств на сегодня ликвидируется, передаёт ТАСС.

Ранее несколько российских регионов сообщили о дефиците антибиотиков в аптеках.

Как отметил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, в российских аптеках наблюдается дефицит рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов. По словам общественника, в 30% проинспектированных активистами аптек отсутствуют все противовирусные препараты. В 85% случаев не удалось обнаружить в продаже препарат от коронавируса «Фавипиравир». По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом оказался «Ривароксабан», его нет в 63% аптек.

Телеведущий и главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников заявил, что дефицит лекарств в российских аптеках возник из-за массовой скупки гражданами препаратов для самолечения коронавирусной инфекции. Он отметил, что россияне скупают всё, о чём слышали «краем уха». По его мнению, имеет смысл принимать только витамин D и цинк, так как «от них хотя бы не будет вреда», писал NEWS.ru.