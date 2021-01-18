Сомнолог раскрыл главную причину частого пробуждения ночью

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В половине случаев частое пробуждение ночью говорит о психологических проблемах. В основном речь идёт о тревоге, стрессе или даже депрессии, наличие которой человек может до конца не осознавать. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила сомнолог Елена Царёва.

Регулярные пробуждения в ночное время также могут быть следствием различных заболеваний. В большинстве случаев — органов дыхания. Ведь люди, которые с ними столкнулись, зачастую страдают от храпа, судорог, дискомфорта в мышцах и беспокойного сна. Трудности с ночным отдыхом также могут появляться в результате проблем с сердечно-сосудистой системой и воспалительных заболеваний, которые сопровождаются болевыми ощущениями.

С частыми пробуждениями также нередко сталкиваются пациенты с заболеваниями щитовидной железы, поясняет Царёва. Они обычно хотят спать в течение дня, а вечером и ночью страдают от бессонницы.

Также хотелось бы отметить, что проблемы с ночным сном могут возникать у человека из-за возраста. Всё дело в том, что у пожилых людей уменьшается выработка мелатонина — гормона, который обеспечивает крепкий сон. Из-за этого человек начинает спать очень поверхностно и чувствительно реагировать на внешние раздражители, — пояснила Царёва.

Обращаться к врачу специалист настоятельно рекомендует людям, которые на протяжении нескольких месяцев просыпаются чаще трёх раз в неделю или храпят каждую ночь. Ведь в таком случае речь может идти о такой серьёзной проблеме, как апноэ — остановка дыхания во время ночного отдыха.

Как ранее писал NEWS.ru, главврач московской горбольницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что для более качественного сна вечером нужно есть бананы, мёд и сыр. По его словам, гормон сна мелатонин вырабатывается благодаря триптофану, содержащемуся в этих продуктах.