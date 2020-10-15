Антинаучные призывы: депутат предложил наказывать борцов с прививками

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недоверие к вакцинации входит в список основных проблем системы здравоохранения. Медики бьют тревогу: в России растёт число людей, которые не делают прививки себе и своим детям. Основные аргументы таких людей сводятся к боязни побочных эффектов и убеждению в том, что современный человек не столкнётся с опасными болезнями. Депутат Государственной думы Айрат Фаррахов предложил наказывать за распространение в Сети заведомо ложной информации о вакцинах, его предложение поддержали коллеги-медики. NEWS.ru выяснил, почему прививки вызывают страх у людей и как его победить.

В России следует наказывать за распространение в Интернете недостоверной информации о вакцинации, сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Татарстан Айрат Фаррахов. По его словам, нужно наделить Роскомнадзор правом быстрой блокировки сайтов, где такие сведения появляются.

Также парламентарий отметил, что убеждения о вреде вакцин встречаются и среди его коллег — медицинских работников. Фаррахов назвал как минимум три причины этого: пробелы в образовании, отсутствие корпоративного духа среди российских медиков и недоверие к результатам официальной статистики касательно осложнений от прививок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблема пропаганды отказа от прививок стала ещё актуальнее в связи с пандемией коронавируса, подчеркнул депутат. Из-за людей, отрицающих необходимость вакцинации, государству будет трудно победить инфекцию.

Невозможно справиться с COVID-19 без вакцины. Мы ждём появления максимально проверенной и зарегистрированной. Быстрое её производство и использование решит проблему, а пропаганда отказа от вакцинации существенно затормозит этот процесс. Айрат Фаррахов депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Татарстан депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Татарстан

Многие люди склонны верить недостоверным сведениям о вреде вакцинации, добавил Фаррахов. Так, некоторые родители убеждены, что из-за прививок у детей могут развиться серьёзные заболевания, например, аутизм. Между тем научных доказательств эта теория не получила.

Прививка от лжи

Поддержала идею наказания за призывы к отказу от прививок в беседе с NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие», врач-терапевт Альбина Стрельченко. По её словам, антивакцинаторское движение уже «набило оскомину» российскому обществу и стоит жизни и здоровья множеству людей.

Люди, не имеющие медицинского образования, «заражают» своими идеями таких же людей, не обладающих полной информацией о болезнях и вакцинах. За последствия таких разговоров никто не отвечает. Люди заражаются и умирают от серьёзных заболеваний. Альбина Стрельченко член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт

Врач сообщила, что вакцинация необходима детям и взрослым, а реальные побочные эффекты после прививок возникают достаточно редко даже у малышей. Просто родители часто принимают за болезнь естественную реакцию на препарат, которая проявляется повышением температуры тела и общим ухудшением самочувствия. Это нормальный ответ организма на введённый антиген. Таким образом он вырабатывает иммунитет против заболевания. Обычно состояние стабилизируется за несколько дней.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Даже при наличии серьёзных хронических заболеваний прививки не всегда противопоказаны, отметила Стрельченко. Например, если ребёнок с пороком сердца был прооперирован, прошёл реабилитацию и поправился, то делать вакцины можно и нужно. Реальных ограничений не так уж и много. Например, онкозаболевания, сильные аллергические реакции, иммунодефициты.

Родителям ослабленных детей, которые особенно беспокоятся за здоровье своих чад, врач рекомендует ставить импортные вакцины. Их качество выше, чем у отечественных.

Выдуманная «побочка»

В России происходит множество ложных отказов врачей от вакцинации пациентов. Одна из причин — отсутствие на практике системы регистрации побочных эффектов на препараты, полагает Стрельченко. По закону информацию о негативном действии всех лекарств медики должны отправлять в Федеральный центр мониторинга безопасности лекарственных средств, но занимаются этим единицы. Главврачи учреждений, как правило, не контролирует этот процесс, а медики из-за чрезмерной загрузки не заполняют нужные документы. Поэтому врачи часто верят родителям на слово о том, что ребёнок плохо перенёс последнюю прививку, и не ставят следующую.

unsplash.com

Цензура в России запрещена и люди имеют право высказываться о негативных последствиях прививок, рассказал в беседе с NEWS.ru член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. Однако мифы следует не запрещать, а развенчивать.

Бороться с антинаучными высказываниями нужно не запретами, а разъяснением. Чем больше будут запрещать, тем более притягательной будет эта идея. Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

По мнению эксперта, вакцины от тех или иных недугов отличаются. Тем, которые за долгие годы доказали свою эффективность, можно смело доверять.