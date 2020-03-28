https://static.news.ru/photo/7021ac84-70c7-11ea-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России расширен перечень орфанных (редких) заболеваний, для лечения которых будут закупать лекарства за счёт государства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

Там уточнили, что список дополнен апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибурногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра).

Полномочия по обеспечению лекарственными препаратами россиян с такими диагнозами ранее были переданы Министерству здравоохранения.

Вместе с тем не исключено, что федеральный перечень будет дополнен в дальнейшем. В феврале с инициативой включить в него спинальную мышечную атрофию выступила группа депутатов Государственной думы.

Ранее NEWS.ru писал, что российские фармацевты начали тестировать два препарата для лечения редких болезней. Лекарства предназначены для лечения наследственного ангионевротического отёка и мукополисахаридоза II типа.