В России расширен перечень орфанных (редких) заболеваний, для лечения которых будут закупать лекарства за счёт государства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
Там уточнили, что список дополнен апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибурногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра).
Полномочия по обеспечению лекарственными препаратами россиян с такими диагнозами ранее были переданы Министерству здравоохранения.
Вместе с тем не исключено, что федеральный перечень будет дополнен в дальнейшем. В феврале с инициативой включить в него спинальную мышечную атрофию выступила группа депутатов Государственной думы.
Ранее NEWS.ru писал, что российские фармацевты начали тестировать два препарата для лечения редких болезней. Лекарства предназначены для лечения наследственного ангионевротического отёка и мукополисахаридоза II типа.
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