Потребителям назвали самые безопасные блюда фастфуда Диетолог Дианова: самыми безопасными видами фастфуда являются пицца и бургеры

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Самыми безопасными блюдами фастфуда можно считать пиццу и бургер. Об этом заявила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, эти блюда несут наименьшую угрозу пищевой токсикоинфекции и отсроченного вреда для организма. Риск отравления почти исключен, так как данные блюда чаще всего производятся на автоматизированных линиях, полагает гастроэнтеролог..

Бургеры, как правило, делаются в крупных, системных местах, где производство автоматизировано. Бургер не даст симптомов пищевого отравления. Также я не помню случаев, чтобы кто-то отравился пиццей, если только она не хранится в комнатных условиях, — сказала Дианова.

Она также предупредила, что частое употребление этих блюд может привести к появлению лишнего веса и обострению хронических заболеваний.

Пицца содержит много углеводов, белков и жиров, там не хватает клетчатки. От нее может обостриться холецистит или панкреатит. А частое употребление бургеров может через какое-то время привести к набору веса, — отметила врач.

В целом же, по словам медика, на состоянии желудочно-кишечного тракта отрицательно сказывается практически любой фастфуд, кроме шаурмы. По мнению Диановой, данное блюдо отличается сбалансированным составом и не ведет к хроническим заболеваниям ЖКТ или нарушению обмена веществ. Однако ее употребление может привести к острому отравлению, поскольку часто ее готовят в не вполне гигиеничных условиях.

Ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, что тяга к постоянному употреблению фастфуда и сладких газированных напитков чаще всего связана с незакрытыми психологическими и физическими потребностями. Она предупредила, что такая привычка на время заглушает истинные желания человека, но не решает первоначальную проблему.