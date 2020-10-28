Требует вызова скорой: названы возможные последствия посещения стоматолога

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Во время проведения стоматологических процедур пациент может столкнуться с осложнениями. Чаще всего они связаны с тем, что врач не до конца собрал анамнез или же больной утаил информацию об аллергии или приёме медицинских препаратов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники Евгения Богаева.

Если врач по той или иной причине не учёл все аллергические реакции пациента, при проведении анестезии у него может возникнуть анафилактический шок. Кроме того, к проблемам может привести неинформированность стоматолога о том, что человек принимает лекарственные препараты, пояснила Богаева. Всё дело в том, что некоторые из них разжижают кровь. Проведение манипуляций в полости рта в таком случае может привести к обильному кровотечению, которое потребует срочного вызова бригады скорой помощи.

Если же пациент утаит от медика наличие сердечно-сосудистых заболеваний, во время приёма у него может возникнуть сердечный приступ. А у женщин, которые находятся в положении, в кресле стоматолога и вовсе возможны преждевременные роды на ранних сроках беременности, пояснила Богаева.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует досконально изложить стоматологу информацию о имеющихся у вас аллергиях и заболеваниях, а также о приёме лекарственных препаратов. Это позволит врачу правильно подобрать анестезирующие препараты, — завила Богаева.

Осложнения могут возникнуть у пациента и после посещения стоматолога. Обычно это происходит из-за пренебрежения рекомендациями врача и отказа от приёма антибиотиков.

После хирургического вмешательства пациентам зачастую назначается антибактериальный препарат. Некоторые отказываются его пить, считая, что он приносит вред организму. Однако в данном случае антибиотики необходимы, чтобы снизить риски развития отёка и воспаления, — пояснила Богаева.

Несоблюдение рекомендаций стоматолога порой приводит к тому, что человека срочно госпитализируют и проводят ему более серьёзные хирургические манипуляции, отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что небрежное отношение пациентов к протезу может привести к развитию онкологического заболевания. Всё дело в том, что любая хроническая травма способна стать пусковым механизмом для развития рака на слизистой полости рта. Она возникает в том числе при несостоятельности съёмного протеза, из-за которой слизистая регулярно травмируется.