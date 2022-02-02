Попова: в России выявили новый более заразный подвид «омикрона» — BA.2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили более заразный подвид «омикрон»-штамма коронавируса BA.2. В Дании эта мутация уже стала доминирующей. При заражении этим подвидом у людей резко ухудшается самочувствие.

Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан, — отметила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как показали данные из других стран, подвид является более заразным, нежели исходный штамм. Кроме того, пока неизвестно, насколько серьёзный ущерб он приносит и насколько эффективны против него существующие вакцины от коронавируса. Риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном», что делает его более опасным.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы уже практически во всех субъектах РФ. Он отметил, что кабмин направит порядка 400 млн рублей на исследование штаммов инфекции.