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Попова: в России выявили новый более заразный подвид «омикрона» — BA.2

17:35, 02 февраля 2022
Попова: в России выявили новый более заразный подвид «омикрона» — BA.2 Анна Попова Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили более заразный подвид «омикрон»-штамма коронавируса BA.2. В Дании эта мутация уже стала доминирующей. При заражении этим подвидом у людей резко ухудшается самочувствие.

Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан, — отметила Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как показали данные из других стран, подвид является более заразным, нежели исходный штамм. Кроме того, пока неизвестно, насколько серьёзный ущерб он приносит и насколько эффективны против него существующие вакцины от коронавируса. Риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном», что делает его более опасным.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы уже практически во всех субъектах РФ. Он отметил, что кабмин направит порядка 400 млн рублей на исследование штаммов инфекции.

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