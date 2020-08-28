Попова: иммунитет к COVID-19 появляется даже у тех, у кого нет симптомов

https://static.news.ru/photo/f93d45c4-e907-11ea-8588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунитет к коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, которые перенесли болезнь бессимптомно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сославшись на последние результаты исследований.

По её словам, новые данные были получены в ходе масштабного изучения иммунитета к COVID-19, в котором участвовали более 70 тысяч россиян.

Мы на сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей. До 40% детей до 18 лет имеют иммунитет постинфекционный, при этом клинических признаков у них не было, — цитирует «Интерфакс» выступление Поповой на заседании Совета ректоров медицинских вузов.

Она добавила, что до 30% людей старше 60 лет, которые также не имели клинических проявлений и не были зарегистрированы как заболевшие, также имели иммунитет.

Вместе с тем в ходе исследований выяснилось, что чем меньше вируса попадает в организм, тем больше шансов, что организм выработает иммунитет без симптомов. Это, по словам Поповой, «вселяет определенную надежду».

Однако чем больше вируса в организме, тем вероятнее, что человек серьёзно заболеет, отметила Попова.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора также сообщила, что пожилые люди составляют 80% от всех умерших из-за коронавируса пациентов в России.