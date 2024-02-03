Перечислены основные причины расстройства сна Врач-сомнолог Черкасова: сон нарушается из-за образа жизни и стрессовых ситуаций

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Основными причинами расстройства сна являются нарушение образа жизни и стрессовые ситуации, сообщила в беседе с Lenta.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова. Специалист уточнила, что негативное влияние на сон оказывает свободный режим, когда человек просыпается и засыпает в разное время, малоподвижный образ жизни и избыток кофеина.

К нарушению сна также приводит привычка сидеть в смартфоне до глубокой ночи, поскольку из-за этого на мозг идет большая информационная нагрузка. Кроме этого, засыпанию мешает яркий бело-голубой свет, исходящий от экрана гаджета. Влияние на сон также оказывают заболевания, прием некоторых препаратов и гормональные нарушения.

По словам Черкасовой, при расстройстве сна можно попробовать восстановить его самостоятельно в течение трех-четырех недель. Для этого необходимо соблюдать простые правила гигиены сна.

Если сон нарушился, допустимо в течение трех-четырех недель попробовать восстановить его самостоятельно, соблюдая обычные правила гигиены сна: отказаться от кофеина за восемь часов до сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, составить достаточно строгий режим, вставать по будильнику, в выходные вставать не более чем на два часа позже по сравнению с будними днями, чтобы не мучаться в ночь на понедельник, — посоветовала врач.

Терапевт Галина Аксенова ранее заявила, что спать на животе очень опасно для здоровья с точки зрения физиологии. По словам специалиста, в такой позе у человека могут возникнуть проблемы с кровотоком, особенно в питающих мозг сосудах. Это, в свою очередь, ведет к отекам и головным болям.