«Паниковать не стоит»: Альтштейн об одновременном заражении гриппом и COVID

Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией происходят редко, поэтому паниковать не стоит, заявил NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн. При подобном заражении один вирус может подавлять другой, поэтому болезнь будет протекать в лёгкой форме, утверждает он. Ранее случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом был зафиксирован в Севастополе.

Это редкая вещь. Один вирус может подавлять размножение другого вируса и сильно не сказаться на организме, — сказал вирусолог.

Альтштейн добавил, что имеет значение штамм коронавируса, который сопутствует гриппу. Поскольку «омикрон», например, по последним данным, оказывает слабое влияние на организм и на тяжесть течения заболевания.

Это неприятная ситуация, когда двумя вирусами один и тот же человек заражается, но это редкая вещь. Паниковать совершенно не стоит, — уверен Альтштейн.

Случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом в России был зафиксирован в октября 2021 года в Севастополе у беременной женщины. По словам заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, сочетание этих вирусов, как правило, способствует более тяжёлому и длительному течению заболевания.

Первые случае «флуроны» — одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией были выявлены в Бразилии, ещё один случай инфицирования двумя вирусами одновременно был обнаружен в Израиле у непривитой роженицы.