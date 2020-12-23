Осетровод предупредил об опасности браконьерской чёрной икры

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Чёрная икра может нанести немалый вред здоровью, если осётр выловлен в загрязнённых илистых местах, рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков.

Так как промышленный вылов осетра в России запрещён, на новогодние столы икра попадает либо с рыбных ферм, либо от браконьеров. Во втором случае отследить качество продукта невозможно, передаёт радио Sputnik.

Осётр обитает в местах, где много ила. Как донная рыба он питается со дна различными организмами. Соответственно, если в этом иле много тины, икра тоже будет иметь запах тины. Но на дне оседают и различные вредные вещества. Вместе с илом они попадают в рыбу. Количество вредных веществ в ней накапливается и может быть во много раз больше, чем даже в донных отложениях, — объяснил эксперт.

Качество и, соответственно, цена произведённой на ферме икры зависят от экологической обстановки и чистоты воды на производстве. Перед тем как купить фермерский деликатес, лучше поискать информацию о производителе в Интернете, посоветовал осетровод.

Потребитель должен обращать внимание на то, где находится рыбное хозяйство, что оно из себя представляет, какие технологии использует, и на имидж самого хозяйства. Надо проверить, не было ли замечено это хозяйство в подделках, подлогах, каких-то неблаговидных вещах по отношению к потребителям и фальсификации, — резюмировал Новиков.

Как писал NEWS.ru, врач озвучил вредные свойства красной икры и назвал её безопасную «дозу». Так, большое количество соли, содержащееся в красной икре, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, суставы и даже может приводить к гипертонии и снижению иммунитета.