Врач озвучил вредные свойства красной икры и назвал её безопасную «дозу»

https://static.news.ru/photo/151a377c-42bb-11eb-9966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красная икра отличается не только изысканным вкусом, но и богатым химическим составом. В этом продукте содержится легко усваиваемый белок, витамины, минералы (йод, фосфор и кальций), а также жирные кислоты омега-3 и омега-6. Тем не менее данный деликатес обладает и вредными свойствами. В первую очередь, в красной икре содержится колоссальное количество соли — около 10 грамм на 100 грамм продукта. И это при рекомендациях ВОЗ сократить её потребление до 4,5 грамм в сутки с учётом всех продуктов, пояснила в разговоре с NEWS.ru врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев.

Большое количество соли, содержащееся в красной икре, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, суставы и даже может приводить к гипертонии и снижению иммунитета. С осторожностью относиться к этому продукту следует ещё и потому, что он способен вызвать серьёзную аллергическую реакцию. Вплоть до отёка Квинке и анафилактического шока, отмечает Ноев.

По этой причине специалист рекомендует не налегать на деликатес. Потреблять его следует не более двух раз в неделю по паре столовых ложек. При этом, в дни, когда человек ест красную икру, ему следует отказаться от других солёных продуктов.

Между тем особую опасность для здоровья человека представляет некачественная или просроченная икра. Она оказывает негативное влияние на работу почек, печени, нервной системы и может даже вызывать ботулизм — тяжёлое токсикоинфекционное заболевание, которое нередко приводит к летальному исходу.

Перед покупкой обязательно проверяйте целостность упаковки, а также срок годности и состав продукта. В нём не должно быть красителей или ароматизаторов. Отдайте предпочтение стеклянной или пластмассовой таре с возможностью оценить внешний вид икринок. При этом рекомендую брать малосольную икру. Ведь чем больше соли кладут в продукт, тем выше вероятность, что он уже не первой свежести. Кроме этого, банки с икрой обязательно должны храниться в холодильниках — с обычных полок брать товар нежелательно, — заявила Ноев.

Ранее NEWS.ru писал, что к Новому году следует ждать ещё большего скачка цен на икру и красную рыбу — из-за традиционно повышенного предпраздничного спроса. За текущий год второй продукт уже вырос в цене на 30%. Некоторые специалисты связывают это со скудным уловом на Дальнем Востоке, а кто-то говорит о картельном сговоре.