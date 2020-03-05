https://static.news.ru/photo/97b0ce6e-5ec1-11ea-b89d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Британские онкологи обнаружили самый ранний симптом злокачественного новообразования в поджелудочной железе. Это болевые ощущения в спине или в области живота.

Об этом говорят специалисты Национального центра здравоохранения Великобритании (NHS). Они обратили внимание, что более 70% пациентов с раком поджелудочной железы сначала пришли к врачу именно из-за ноющих и тупых болей в районе живота, сообщают «Аргументы ру».

Боль усиливается, когда вы ложитесь, и проходит, если наклониться вперёд. Состояние может ухудшаться после еды. У некоторых людей могут быть только боли в спине. Часто они ощущаются в середине спины и не проходят, — сообщили британские медики.

Ранее нейрохирург Алексей Кащеев назвал основные симптомы рака головного мозга. Среди тревожных сигналов он выделил хронические головные боли, прогрессирующее ухудшение зрения и онемение конечностей. При подобных признаках человек должен сходить к онкологу и провести МРТ. Врач добавил, что пока не существует радикальных способов лечения глиобластомы. Хирургическое вмешательство, химиотерапия и радиотерапия позволяют контролировать рост опухоли, но не решают проблему полностью, писал NEWS.ru.