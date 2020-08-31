Онколог выделил главные причины развития рака

Причиной развития злокачественной опухоли в организме человека в подавляющем большинстве случаев становятся хронические воспаления, считает хирург-онколог Иван Карасёв.
По его словам, из-за хронического воспаления клетки наслаиваются друг на друга, вследствие чего возникает клеточный сбой и появляется новообразование,
Врач также добавил, что развитию онкологии может способствовать регулярное употребление красного мяса и обработанных мясных продуктов, в том числе колбас и копчёностей.
Ранее NEWS.ru рассказывал о ранних признаках развития онкологии у детей. Так, тревожными симптомами могут стать потеря аппетита и частые инфекционные заболевания.
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