Онколог выделил главные причины развития рака

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Причиной развития злокачественной опухоли в организме человека в подавляющем большинстве случаев становятся хронические воспаления, считает хирург-онколог Иван Карасёв.

По его словам, из-за хронического воспаления клетки наслаиваются друг на друга, вследствие чего возникает клеточный сбой и появляется новообразование, сообщает газета «Московский комсомолец». Он считает, что в 95% случаев онкологические заболевания развиваются по такому сценарию.

Врач также добавил, что развитию онкологии может способствовать регулярное употребление красного мяса и обработанных мясных продуктов, в том числе колбас и копчёностей.

Ранее NEWS.ru рассказывал о ранних признаках развития онкологии у детей. Так, тревожными симптомами могут стать потеря аппетита и частые инфекционные заболевания.